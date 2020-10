McLaren híbrido chega já em 2021

By Guilherme André on 6 Outubro, 2020





Denominado como um supercarro da “próxima geração”, o McLaren híbrido (HPH) chega em 2021. Assim, a marca de Woking entra numa nova era eletrificada que apenas tinha sido usada no P1 e Speedtail. Em comunicado revelaram que entraram na última fase de testes antes do lançamento. Apesar de ainda não revelarem os dados técnicos, sabemos que vai estar equipado com um motor V6 associado a motores elétricos (ainda não se sabem quantos), que vão debitar “níveis de performance surpreendentes e uma experiência de condução única”.

Construído sob a nova plataforma MCLA que, segundo a marca, foi otimizada para estes motores híbridos, tem em adição a nova tecnologia de chassis pretende minimizar o peso extra de todo o sistema híbrido, onde se inclui as baterias. De referir que este modelo vai situar-se entre o GT e o Super Series 720S, ou seja, vai ocupar o espaço da anterior Sports Series.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI