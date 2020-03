McLaren oferece-se para fabricar ventiladores e ajudar na luta contra o Coronavírus

By José Manuel Costa on 19 Março, 2020

A McLaren Automotive entrou na lista de construtores automóveis que pode ajudar a fabricar de forma rápida mais ventiladores para lutar contra o Covid-19.

A casa de Woking formou uma equipa que está a estudar a melhor forma de ajudar neste particular e perceber como “é que poderemos produzi-los de dorna rápida e relativamente simples” disse um porta voz da McLaren ao Automotive News Europe.

O plano não é, neste momento, a McLaren produzir os ventiladores, mas sim oferecer as suas capacidades de design industrial e engenharia. A Nissan está a liderar outro consórcio, enquanto que com o especialista de componentes aeroespaciais Meggitt lidera um terceiro grupo. Todos tentam encontrar forma de ajudar na produção de versões simplificadas dos ventiladores hospitalares, partindo de modelos existentes e aplicando a sua capacidade para desenvolver um protótipo que se torne em modelo de produção no espaço de dias.

Boris Johnson, primeiro ministro britânico, já tinha pedido à Jaguar Land Rover, Ford e Honda para ajudarem a fazer equipamento médico, nos EUA, a administração Trump já pediu à General Motors e à Ford que pudessem explorar formas de fabricar equipamento médico de suporte de vida. Elon Musk, o CEO da Tesla, já veio ao Twitter dizer que a “Tesla está preparada, se for preciso ou faltarem ventiladores, nós vamos fazê-los!” O CEO da marca americana disse, ainda, que os “ventiladores não são difíceis, mas não podem ser produzidos instantaneamente.”

Muito peritos em equipamento médico estão muito pessimistas sobre a ajuda que a indústria automóvel pode prestar. Mas nunca devem subestimar a capacidade de uma indústria que ao longo dos anos já se adaptou a tudo e mais alguma coisa e apesar de não ser fácil, se a exigência for grande, acreditem que vai acontecer.

