McLaren Speedtail despista-se no circuito de Fuji

By João Isaac on 9 Novembro, 2020

Para nós, fãs de automóveis, a indiscutível rapidez do McLaren Speedtail talvez só seja superada pela sua impressionante raridade. Isto porque este McLaren de três lugares, em configuração idêntica ao original F1, viu a sua produção limitada a apenas 106 exemplares.

E se já é difícil termos oportunidade de nos cruzarmos com um na estrada, mais difícil ficou agora, uma vez que uma unidade ficou bastante danificada quando o seu dono se despistou ao conduzi-lo no circuito de Fuji. Neste evento exclusivo a viaturas McLaren, o Speedtail acabou por ser o destaque pelas piores razões.

Quer o condutor, quer o passageiro, não sofreram quaisquer lesões. Já do McLaren não podemos dizer o mesmo. Tudo indica que o asfalto estava húmido e o Speedtail com pneus frios, uma combinação que, normalmente, não dá bom resultado. Felizmente, os danos são reparáveis e o Speedtail voltará à estrada. O seu dono voltou também à pista. O Speedtail teve de parar, obviamente, mas quem tem um Speedtail, também tem um Senna. Claro que sim!

