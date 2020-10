Mercado automóvel europeu cresce pela primeira vez desde o início da pandemia

By Guilherme André on 16 Outubro, 2020

Pela primeira vez desde o início da pandemia, o mercado automóvel europeu registou um aumento de vendas face ao período homologo em 2019. Este dado registou-se em setembro ao serem matriculados 933 987 veículos de passageiros, o que representa um crescimento de 3,1% face ao mesmo mês em 2019, de acordo com os dados da Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA). Esta boa notícia para o setor automóvel foi em muito ajudado por estímulos governamentais adotados em alguns países. De facto, Itália (+9,5%) e Alemanha (+8,4%) foram os grandes impulsionadores destes números. Em sentido inverso encontramos França (-3%) ou Espanha (-13,5%) que continuaram nos números negativos.

Passando para os grandes grupos mundiais, o Grupo Volkswagen (Volkswagen, Skoda, Audi, Seat, Porsche, Lamborghini e Bentley) também tiveram números positivos em setembro. De acordo com o os dados, é o grupo líder e viu as entregas aumentarem 9% em setembro. Quanto à PSA o resultado foi menos animador, visto que caíram 17 pontos. O Grupo Renault fecha o pódio ao perder -0,3% em setembro.

Apesar destes números positivos a ACEA alerta que é apenas um em muitos meses de queda. Nos primeiros nove meses do ano, foram matriculados 7,06 milhões de automóveis nas estradas europeias, praticamente 2,7 milhões menos quando comparado com o período homologo em 2019. Assim, a percentagem está em -28,8% e, segundo a própria ACEA, é esperada uma queda histórica de -25% nas entregas para o ano como um todo.

