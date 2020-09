Mercado automóvel europeu volta a cair em agosto

By Guilherme André on 17 Setembro, 2020

Não é segredo nenhum de que a pandemia de covid-19 veio trazer várias dificuldades à indústria automóvel. De facto, desde março que o número de vendas caiu vertiginosamente e agosto não foi exceção. De acordo com os valores apresentados pela Associação de Fabricantes de Automóveis Europeus (ACEA), agosto registou uma perda de 18,9% face ao igual período em 2019.

Com esta nova queda, nos primeiros oito meses do ano, foram matriculados 6,12 milhões de automóveis novos em toda a União Europeia, número esse que representa menos 2,9 milhões de unidades comparativamente com o mesmo período em 2019. Decompondo estes valores pelos grandes grupos automóveis, o Grupo Volkswagen mantém a liderança, apesar da queda de 24,3% em agosto. No segundo lugar surge a PSA com menos 15,3% e o pódio encerra com o Grupo Renault onde o valor chega aos 11,5%.

Contudo, a ACEA vê estes números a piorar ainda mais e já é posta em causa uma perda histórica de 25% no total de 2020. Apesar da pandemia ser um dos grandes fatores destes dados negativos, a ACEA já previa em janeiro uma queda de 2% face a 2019.

