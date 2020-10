Mercado automóvel nacional volta a cair em setembro

By Guilherme André on 3 Outubro, 2020

Quando se pensava que o mercado automóvel nacional estava em recuperação depois de uma perda mínima em agosto, chegaram os dados de setembro e a tendência mantém-se. De facto, em setembro foram matriculados 16 404 automóveis, o que representa menos 9% quando comparado com o mesmo mês em 2019. Dividindo este número por categoria, as matrículas de ligeiros de passageiros representam 13 186 unidades, menos 9,4% face a setembro de 2019. Com estes dados fechamos o terceiro semestre de 2020. “No período de janeiro a setembro de 2020, foram colocados em circulação 127 168 novos veículos, o que representou uma diminuição homóloga de 38,4%, refere a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

Algumas marcas registam valores positivos em setembro

Apesar de ser mais um mês de números negativos, nem todas as marcas se podem “queixar”. De acordo com os dados fornecidos pela ACAP, alguns construtores conseguiram valores positivos em setembro quando comparados com o mesmo mês em 2019. É o caso da BMW que vendeu 934 unidades, o que representa uma subida de 34,4% face ao período homólogo no ano passado. No mesmo sentido seguem a Ford (695 unidades, mais 8,8%), Hyundai (507 unidades, mais 31%), Dacia (392 unidades, mais 10,1%) ou Volvo (407 unidades, 1,8%), esta última registou o melhor mês de setembro de sempre. Destque ainda para a Kia (298 unidades, 0,7%), Audi (291 unidades, 45,5%), Mitsubishi (104 unidades, 1%), Honda (123 unidades, 12,8%), Jeep (104 unidades, 46,5%) e Bentley (2 unidades, 100%).

Renault, Peugeot e Mercedes fecham terceiro trimestre na liderança

No fim do terceiro trimestre o pódio mantém-se inalterado com duas marcas francesas e uma premium alemã. Renault (1599 unidades), Peugeot (1347 unidades) e Mercedes-Benz (1223 unidades) foram os únicos fabricantes a registar vendas em setembro na casa dos quatro dígitos e, deste modo, reforçam a liderança do mercado automóvel nacional na categoria de automóveis ligeiros de passageiros.

