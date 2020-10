Mercede-Benz EQS, o próximo elétrico da marca já tem data de chegada ao mercado

By Guilherme André on 6 Outubro, 2020

O Mercedes-Benz EQS está na última fase de testes a caminho do início de produção antes do lançamento em 2021. Este que será o mais recente membro da família elétrica alemã, é baseado numa arquitetura específica e que pode ser utilizada em vários modelos. Para já os dados são poucos, mas a marca alemã afirma que o EQS, uma limousine no segmento do Classe S, vai garantir autonomias de até 700 km em ciclo WLTP.

“Ao mesmo tempo, a Mercedes-Benz mantém-se fiel à sua receita para o sucesso na produção e projeta os seus veículos e instalações de modo a fabricar flexivelmente diferentes modelos nas mesmas linhas de produção. Os veículos elétricos também utilizam tecnologias pioneiras de vários domínios da Mercedes-Benz como, por exemplo, o sistema de controlo e indicação MBUX ou os sistemas de assistência à condução”, afirmam em comunicado.

No âmbito da sua iniciativa “Ambition 2039”, a Mercedes-Benz trabalha no sentido de oferecer um portfolio de novos modelos de veículos neutros em emissões de CO2 em menos de 20 anos. A empresa pretende que os veículos equipados com propulsão elétrica, incluindo veículos totalmente elétricos e híbridos plug-in, representem mais de metade das suas vendas já em 2030. De referir que este será o porta-estandarte de uma nova arquitetura de modelos totalmente elétricos.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI