Mercedes ajuda a cuidar dos mais novos, desafiando-os a colorir

By José Manuel Costa on 26 Março, 2020

O fecho das escolas desde 16 de março tem confinado a casa milhares de crianças e por isso mesmo a Mercedes decidiu desafiar os miúdos a colorir. Como?

Bom, basta ir ao Instagram da Mercedes ou a www.mb4.me/KidsArtworke descarregar os desenhos. Depois, é ajudar os petizes a colori-los e depois publicá-los com o hashtag #coloryourbenz. Uma forma divertida de ocupar o tempo.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI