Mercedes-AMG GT 63 S de quatro portas recupera recorde de Nürburgring

By Guilherme André on 11 Novembro, 2020











A Mercedes anunciou que o AMG GT de quatro portas é, de novo, o executivo de produção em série mais rápido no circuito de Nürburgring. O modelo alemão tinha sido batido pelo Porsche Panamera Turbo S em agosto, mas recupera agora o título. A volta à pista de 20,832 km foi feita em 7 minutos e 27,80 segundos, um tempo mais rápido quando comparado com os 7 minutos 29,81 segundos do Panamera. Curiosamente, o condutor deste recorde foi o mesmo do conseguido em 2018, o engenheiro de desenvolvimento da AMG, Demian Schaffert.

Mas afinal, o que muda face ao recordista de 2018? A Mercedes renovou o desportivo de quatro portas para 2021 ao realizar novas afinações de chassis e motor, para garantir um melhor comportamento do veículo. A título de curiosidade, com esta atualização, o AMG GT de quatro portas conseguiu ser 2,3 segundos mais veloz quando comparado com o recorde de 2018. Debaixo do capot não há novidades e encontramos o motor V8 de 4.0 litros biturbo com 639 cavalos. De referir que em 2021 vai chegar a versão GT 73 que recorre a um assistente elétrico e, por isso, deve ter uma potência a rondar os 800 cavalos. Será esta a versão que vai roubar o título de modelo de quatro portas mais veloz em Nürburgring que pertence ao Jaguar XE SV Project 8?

