Mercedes AMG GT Black Series custa em Portugal 410.900€

By José Manuel Costa on 27 Julho, 2020

O AUTOMAIS revelou que o AMG GT Black Series custava 335.240 euros, na Alemanha. A Mercedes acaba de confirmar que em Portugal o preço começa nos 410.900 euros!

Com 730 CV e muitas tecnologias vindas da competição, o AMG GT Black Series é um caso á parte na gama AMG e se um AMG GT custa 215 mil euros e um AMG GT R fica por 234.049 euros, o topo da gama AMG GT estoura com todos os limites ao custar 410.900 euros. Se dinheiro não é problema… a Mercedes tem lá um carrinho á sua espera!

