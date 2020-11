Mercedes-AMG GT Black Series é o novo recordista do circuito Nordschleife para carros de produção

By João Isaac on 18 Novembro, 2020











Ao volante do Mercedes-AMG GT Black Series esteve Maro Engel, piloto de competição alemão da classe GT3. Foi ele quem levou a última evolução do desportivo de Affalterbach a bater o tempo registado pelo Lamborghini Aventador SVJ em cerca de um segundo, deixando igualmente o Porsche 911 GT2 RS a cerca de quatro segundos.

Para esta tentativa – bem sucedida – de quebrar o recorde do circuito alemão, a Mercedes-AMG decidiu utilizar todo o potencial da suspensão e aerodinâmica ajustável, colocando, por exemplo, o spoiler dianteiro na sua configuração mais orientada para a performance. A suspensão foi rebaixada 5 milímetros à frente e 3 milímetros atrás, as barras estabilizadoras foram colocadas na sua afinação mais rígida e o camber ajustado para -3,8º e -3º nos eixos anterior e posterior, respetivamente.

Quanto ao controlo de tração, com nove posições possíveis, o piloto optou por variar entre as posições seis e sete, dependendo da zona da pista, uma vez que esta não estava ainda completamente seca. O Black Series calçou pneus de série Pilot Sport Cup 2 R MO. O tempo registado para percorrer os 20,6 quilómetros foi 6 min 43,616 segundos.

