Mercedes-AMG GT Black Series pode ter batido o recorde do Nordschleife

By João Isaac on 22 Outubro, 2020

O Mercedes-AMG GT Black Series é a versão mais radical do desportivo alemão e é por muitos descrito como um carro de corridas com matrículas para poder circular na estrada. Os mais recentes rumores do mundo automóvel virtual dizem que o coupé de Affalterbach andou assim a acelerar as suas matrículas no mítico circuito de Nordschleife e que pode inclusivamente ter batido o recorde da pista.

Mesmo não se tratando de um recorde oficial, o Mercedes-AMG GT Black Series terá completado uma volta ao “inferno verde” em 6 minutos e 43 segundos, batendo assim o tempo oficial recorde para um automóvel de série, atualmente, do Lamborghini Aventador SVJ, com o tempo de 6 minutos e 47 segundos. Quem avança a possibilidade é o Youtuber Misha Charoudin.

Mesmo não havendo confirmação oficial, uma vez que até o piloto Maro Engel, que confirmou, via Twitter, os trabalhos ali realizados, negou qualquer registo oficial ou recorde batido. Ainda assim, para qualquer fã de automóveis, não deixam de ser notícias entusiasmantes. Resta-nos aguardar por desenvolvimentos que acentuem esta luta pelo mais rápido entre dois dos mais radicais automóveis alemães e italianos.

