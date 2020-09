Mercedes-AMG GT híbrido apanhado em testes no circuito de Nurburgring

By Guilherme André on 29 Setembro, 2020

No lançamento do Porsche Panamera, a marca alemã fez questão de salientar que conquistou o título de carro executivo mais veloz em Nurburgring, ao bater o Mercedes-AMG GT 63 S que já tinha o recorde há dois anos. No entanto, a Mercedes já fez saber que vai tentar recuperar o título com uma nova variante, mais potente, do GT de quatro portas. De acordo com o vídeo em baixo, este carro ainda camuflado visto em Nurburgring é o Mercedes-AMG GT 73e, a denominação da variante híbrida do desportivo alemão.

Ao que tudo indica, esta versão deve chegar aos 800 cavalos, retirados do motor 4.0 litros V8 associado a um propulsor elétrico. No vídeo podemos ver um ritmo acelerado e uma unidade praticamente pronta. Isto pode indicar que podemos estar prestes a conhecer a apresentação oficial do novo Mercedes-AMG GT de quatro portas híbrido.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI