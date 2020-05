Mercedes AMG GT podem enganar-se na localização para os serviços de emergência

By José Manuel Costa on 5 Maio, 2020

A divisão norte americana da Mercedes lançou uma recolha de modelos AMG GT de 2020, devido a um potencial problema com o sistema obrigatório de comunicação de emergência, o e-Call.

Segundo a NHTSA, o organismo americano que controla a segurança nas estradas, existe a possibilidade de 149 unidades do AMG GT de 2020 vendidos nos EUA, possam ter o módulo do e-Call sem o fio terra ligado, o que leva o sistema a dar a localização errada em caso de comunicação de um acidente aos serviços de emergência.

O carro poderá detetar a avaria e exibir um SOS no painel de instrumentos, mas isso pode não suceder.

A Mercedes já descobriu a origem da falha, depois de contactar o fornecedor que fez uma investigação e descobriu que houve um erro de procedimento na montagem das células. O arranjo é simples, será feito pelos concessionários Mercedes, sem custos para o dono do carro, a partir de 20 de junho.

