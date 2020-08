Mercedes-AMG quer recuperar recorde de Nürburgring perdido para o Panamera

By Guilherme André on 27 Agosto, 2020

Tal como referimos no artigo do novo Panamera, o tornou-se na berlina executiva mais veloz em Nürburgring, destronando o Mercedes-AMG GT 63 S de quatro portas. No entanto, parece que a Mercedes-AMG não ficou contente por perder o recorde e, num vídeo publicado nas redes sociais, deram a entender que vão tentar recuperá-lo. “A nossa volta recorde foi a melhor da sua classe e apenas 0,3 segundos mais lenta do que um recente recorde que já deves ter ouvido falar. Talvez seja a altura certa para voltar à pista…”, pode ler-se na publicação.

Mas afinal, qual será a versão a fazer-se à pista? Por um lado, podem tentar recuperar o recorde ao fazer uma volta mais rápida com a mesma versão GT 63 S de quatro portas. Contudo, sabe-se que o modelo vai produzir um novo topo de gama eletrificado que, segundo rumores, pode chegar aos 800 cavalos. Enquanto esperamos pela resposta da Mercedes-AMG, deixamos aqui o vídeo do anterior recorde.

