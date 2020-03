Mercedes apoia na produção e equipamentos médicos

By José Manuel Costa on 30 Março, 2020







A responsabilidade social faz parte da vida das empresas e a Mercedes decidiu atuar nesse âmbito.

Assim, a casa de Estugarda ofereceu o seu apoio na produção de equipamentos médicos, com o auxilio de impressoras 3D. Esse recurso permite produzir componentes individuais que são necessários com urgência.

Recordar que a Mercedes já utiliza cerca de 150 mil componentes de plástico e metal a cada ano, feitos em impressoras 3D. A Mercedes decidiu colocar toda essa capacidade de produção ao serviço dos sistemas de saúde, desde a fusão seletiva a laser (SLS) até à modelagem por deposição de material fundido (FDM), passando pela fusão a laser seletiva (SLM).

