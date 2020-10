Mercedes-Benz 300SL Gullwing vendido por quase 1 milhão de euros

By João Isaac on 6 Outubro, 2020































O Mercedes-Benz 300SL Gullwing dispensa apresentações. É um dos automóveis mais icónicos e apreciados da história e recentemente foi vendido um exemplar num leilão online por cerca de 1,15 milhões de dólares, o equivalente a cerca de 980 mil euros.

O exemplar em questão é um de apenas 1400 coupés feitos entre 1954 e 1957, tendo sido entregue nessa altura na Bélgica, país onde permaneceu 24 anos. Já na década de 1980 “mudou-se” para o Reuno Unido, mas viria a abandonar a Europa mais tarde, com destino definido para o Canadá.

Já em 2014 foi alvo de um intenso trabalho de restauro e que lhe trouxe, inclusivamente, uma nova cor de carroçaria, trocando o cinzento “Silbergrau” pelo azul “Blaugrau”. O interior foi refeito respeitando os padrões originais do tecido e todos os componentes utilizados no restauro são originais, inclusivamente os do motor de seis cilindros em linha e da caixa de quatro velocidades. Conta, neste momento, com cerca de 91 mil quilómetros no odómetro.

O motor três litros do 300 SL produz 215 cavalos e a aceleração, declarada, de 0 a 100 km/h demora apenas 7,1 segundos. A velocidade máxima, medida na época, foi de 242,5 km/h, conferindo-lhe, assim, o título de automóvel de produção mais veloz do mundo.

