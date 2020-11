Mercedes-Benz Classe G ganha nova personalidade com modificação da Lumma

By Guilherme André on 6 Novembro, 2020



























Desde o lançamento, o Mercedes-Benz Classe G tem demonstrado ser uma espécie de “tela em branco” para as empresas de modificações a automóveis. Após inúmeras versões do SUV da marca alemã, surge mais uma pelas mãos da Lumma Design. O “kit” denominado CLR G770 R começa nos 12 700 euros e dá uma nova personalidade ao Classe G. No exterior, foi acrescentado um kit de carroçaria que altera grelha, para-choques dianteiro e traseiro, cavas de roda, acrescenta luzes LED no tejadilho e uma enorme entrada de ar no capot. O último toque de exterior que merece destaque são as jantes de 24 polegadas com um formato exclusivo em preto e uma faixa vermelha.

Esta modificação foi feita na versão G63, ou seja, está equipado com um motor V8 de 4.0 litros. Ao nível mecânico a Lumma Design não realizou nenhuma alteração e, por isso, debita 585 cavalos e 850 Nm de binário. A única alteração mecânica disponível pela preparadora é um novo sistema de escape.

Fonte: Lumma Design

