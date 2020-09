Mercedes-Benz Classe S chega a Portugal por 135 500€

By Guilherme André on 16 Setembro, 2020

A Mercedes-Benz anunciou os preços do novo Classe S para o mercado português. O mais recente topo de gama da marca alemã já está disponível para encomenda e chega aos concessionários em dezembro de 2020. Nesta primeira fase de lançamento os clientes vão poder escolher quatro diferentes variantes, duas Diesel e duas a gasolina.

A mais acessível, Mercedes-Benz Classe S 400 d 4MATIC equipado com o motor seis cilindros em linha Diesel com 330 cavalos, começa nos 135 500 €. A outra opção Diesel é a mesma motorização, mas com a carroçaria L, dado esse que aumenta o valor para os 137 450€.

Nas alternativas a gasolina encontramos o S 500 4MATIC que tem o motor seis cilindros em linha com 435 cv e 530 Nm de binário. Este bloco é auxiliado pelo sistema mild hybrid de 48V EQ Boost que acrescenta mais 22 cv e 250 Nm de binário por breves períodos de tempo. Nesta opção preço começa nos 139 650€, ou 141 300€ na variante L.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI