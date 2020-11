Mercedes-Benz lança portal digital a pensar nas oficinas independentes

By Guilherme André on 5 Novembro, 2020

A Mercedes-Benz pensou nas oficinais independentes e decidiu lançar uma nova plataforma. A denominada B2B Connect é, na essência, um portal digital onde é possível adquirir peças genuínas da marca alemã, mas não só. De facto, também será um local onde é possível obter informações de apoio no diagnóstico ou localização de avarias. O principal objetivo é facultar uma ferramenta importante para as oficinas independentes de modo a realizem o melhor trabalho possível nos veículos dos respetivos clientes.

De um modo geral, a Mercedes-Benz limitou-se a reunir outras plataformas que já tinha, numa só. Assim, é possível encontrar, por exemplo, o WebParts, lançado em Portugal em 2006. Desde então, era a plataforma utilizada para e-commerce da Mercedes-Benz para a venda de peças genuínas tanto da Mercedes como da Smart. Em suma, o portal B2B Connect é uma espécie de evolução do que já existia, mas com um maior leque de alternativas e de simples utilização. Para quem o quiser conhecer, basta aceder a este site.

Fonte: Mercedes-Benz

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI