Mercedes-Benz Portugal tem novo CEO

By Guilherme André on 29 Outubro, 2020

A Mercedes-Benz Portugal vai receber um novo CEO a partir de dia 1 de novembro de 2020. Holger Marquardt vai suceder a Pierre-Emmanuel Chartir como Administrador Executivo de Automóveis e CEO da Mercedes-Benz em Portugal. “Juntamente com a sua equipa, Holger Marquardt liderou com sucesso o negócio da Mercedes-Benz Cars nos últimos cinco anos na América Latina, tendo conquistado resultados notáveis nesse período, mesmo em um ambiente muitas vezes desafiador”, afirmou Matthias Luehrs, diretor da Mercedes Cars Overseas.

De facto, Marquardt está desde 2015 como diretor Geral de Marketing e Vendas de Automóveis da América Latina e Caraíbas tendo passado, em janeiro de 2020, a CEO da Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil. Quanto ao novo cargo em solo português Holger diz que “será, sem dúvida, um grande desafio manter os números de sucesso da Mercedes-Benz em Portugal, até mesmo pela atual situação de pandemia que enfrentamos, mas sei que vou encontrar uma equipa extremamente profissional, organizada, altamente motivada e habituada a superar os mais difíceis objetivos. Estou, por isso, muito confiante com o desafio que se avizinha”, afirmou. Quanto a planos para o futuro, Holger pretende focar-se na submarca EQ ao reforçar vendas em Portugal.

