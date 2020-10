Mercedes-Benz SL visto em testes antes do lançamento

By Guilherme André on 13 Outubro, 2020







A Mercedes-Benz já referiu que vai fazer regressar a sigla SL, contudo, vai ser desenvolvido pela AMG, algo que nunca tinha acontecido até então. De facto, vai utilizar o chassis em alumínio com o AMG GT, o que deve garantir uma dinâmica mais desportiva. Ainda assim, existe a dúvida se o SL, com lançamento previsto para 2021, e o AMG GT de duas portas vão coexistir ou se o nome GT fica apenas para o desportivo de quatro portas.

Seja como for, estas primeiras fotos espias, mais uma vez reproduzidas na Evo, mostram uma característica típica da sigla SL: o capot alongado. Para além disso, a camuflagem continua a esconder grande parte dos detalhes, mas percebemos que vai ter uma imagem agressiva e desportiva. Destaque para as entradas de ar de grandes dimensões e uma traseira curta, típica de um SL. Atrás surge ainda uma pequena asa traseira e as quatro ponteiras de escape que remetem-nos para os motores mais potentes da AMG. Ou seja, pode recorrer ao poderoso V8 ou ainda ao seis cilindros em linha. Há também rumores de que pode adotar uma solução mild hybrid, já utilizada em outros modelos. Quanto à revelação, estas imagens mostram que ainda falta algum tempo e, por isso, vamos ter de esperar por 2021 para o conhecer.

Fonte: Evo

