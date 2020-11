Mercedes-Benz volta a mostrar EQA e EQS ainda camuflados

By Guilherme André on 16 Novembro, 2020

A Mercedes-Benz está a investir forte nos veículos 100% elétricos. De facto, apesar de ainda só ter o EQC na gama, está a preparar vários novos modelos em simultâneo para atacar o mercado em força. Desta vez, lançaram um vídeo dos EQA e EQS, ambos ainda camuflados, numa espécie de preview do que os fãs da marca podem esperar no futuro. Este vídeo foi filmado nas espantosas instalações da marca na Alemanha e os testes começaram com aquele que será o SUV elétrico mais pequeno da gama, o EQA.

Para tal, o engenheiro de testes, Jens tem Brink, demonstrou as capacidades num circuito de obstáculos, mas também numa superfície molhada para testar os assistentes à condução. De seguida, passaram o EQS, o modelo elétrico equivalente a um Classe S, e demonstraram que os elétricos também pode dar alguma diversão. É verdade que não somos acompanhados pelos motores a combustão, mas as diferenças são cada vez menores o que vai, certamente, acelerar a transição elétrica.

