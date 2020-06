Mercedes Classe E Coupé e Cabriolet já à venda em Portugal a partir de 59.600€

By José Manuel Costa on 30 Junho, 2020

Os atualizados Mercedes Classe E Coupé e Cabriolet já estão disponíveis em Portugal e o AUTOMAIS já os apresentou (clique aqui). Aqui ficam os preços dos novos modelos que incluem as poderosas versões AMG.

O Mercedes Classe E Coupé está disponível em quatro versões: E200 Coupé (197 + 16 CV – 59.600 euros); E220d Coupé (194 CV – 62.700 euros); E400d 4Matic Coupé (340 CV – 102.300 euros) e AMG E53 4Matic+ Coupé (435 + 22 CV – 101.050 euros).

Já o Mercedes Classe E Cabriolet, está disponível nas mesmas quatro versões: E200 Cabriolet (197 + 16 CV – 64.450 euros); E220d Cabriolet (194 CV – 72.000 euros); E400d 4Matic Cabriolet (340 CV – 109.150 euros) e AMG E53 4Matic+ Cabriolet (435 + 22 CV – 107.250 euros).

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI