Mercedes CLS vai ter motor 1.5 litros… mas só na China, para já!

By José Manuel Costa on 8 Maio, 2020

























A Mercedes China quer acelerar as vendas do CLS, necessitando de baixar o preço e para isso nada melhor que levar a sério o “downsizing” colocando debaixo do enorme capô do CLS um pequeno motor de 1.5 litros.

Chama-se CLS 260 e na gama vendida na China fica abaixo do 300 e do 350, estando equipado com o motor de quatro cilindros com 1.5 litros turbo do Classe C, com 184 CV e 280 Nm de binário entre 3000 e 4000 rpm.

A tração é feita às rodas traseiras através de uma caixa automática de 9 velocidades. O carro acelera dos 0-100 km/h em 8,7 segundos e alcança os 250 km/h, com um consumo médio de 7,2 l/100 km.

Apesar de tudo, o preço na China é de 576.800 yuan, ou seja, perto dos 80 mil euros, um preço muito elevado para um carro de topo equipado com um motor de utilitário.

