By Guilherme André on 13 Outubro, 2020

















A Mercedes revelou o EQC 4×4 Concept, um SUV elétrico com argumentos para passeios fora de estrada. Rapidamente salta à vista as cavas de roda mais pronunciadas e os grandes pneus cardados que garantem um visual agressivo e pronto para a aventura. A isto acrescenta-se mais do dobro da altura ao solo ao passar dos 140 mm para 293 mm. A termo comparativo, é 23mm mais alto do que o Classe-G.

Para além disso, está equipado com “portal axles”, que são eixos deslocados do local original, geralmente acima, do centro do cubo da roda. Este é um componente muito utilizado em veículos de off-road e também conseguimos encontrar, por exemplo, o G500 4×4. Isto ajuda igualmente a conseguir melhores ângulos de ataque e de saída que passam dos 20,6 e 20 graus para 31,8 e 33 graus, respetivamente. Para já não há indícios de que esta variante chegue a produção, mas serviu para demonstrar que o SUV elétrico da Mercedes também sabe andar fora do alcatrão.

