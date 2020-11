Mercedes EQS, o SUV elétrico foi apanhado em testes

By Guilherme André on 11 Novembro, 2020

A gama da Mercedes-Benz vai ser recheada de modelos elétricos. De facto, a família EQ vai receber novos membros nos próximos anos, como é o caso deste EQS. O SUV da casa alemã foi “apanhado” em testes ainda completamente camuflado. Um dos detalhes que saltou à vista foi a inclusão do sistema de rodas traseiras direcionais neste SUV, o que melhora a manobrabilidade. Para já ainda não sabemos quando chega ao mercado, mas os rumores apontam para a apresentação em 2022. O primeiro desta “loucura” elétrica será o EQS sedan, uma limousine no segmento do Classe S, que vai garantir autonomias de até 700 km em ciclo WLTP.

De recordar que no âmbito da sua iniciativa “Ambition 2039”, a Mercedes-Benz trabalha no sentido de oferecer um portfolio de novos modelos de veículos neutros em emissões de CO2 em menos de 20 anos. A empresa pretende que os veículos equipados com propulsão elétrica, incluindo veículos totalmente elétricos e híbridos plug-in, representem mais de metade das suas vendas já em 2030. De referir que este será o porta-estandarte de uma nova arquitetura de modelos totalmente elétricos.

Fonte: CarSpyMedia

