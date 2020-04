Mercedes GLS 63 AMG 4Matic+ chega a Portugal com preço de 197.450€

By José Manuel Costa on 1 Abril, 2020

















O maior e mais luxuoso SUV da Mercedes ganhou uma versão AMG e já está disponível em Portugal com um preço de 197.450 euros.

O maior SUV da gama Mercedes já está disponível em Portugal com três filas de bancos, muito espaço interior e versões diesel (GLS 350d, com 272 CV, por 120.200€, GLS 400d, com 330 CV, por 124.150€) e gasolina (GLS 580, com 489+22 CV, por 161.400€). Junta-se, agora, a variante mais desportiva feita pela AMG, o GLS AMG 63 4 Matic+. Com o motor V8 biturbo com 4 litros, oferece 612 CV e ainda o alternador de híbrido suave EQ Boost cm tecnologia 48 volts, que oferece 22 CV suplementares.

Com caixa automática de 9 velocidades, tração integral e suspensão ativa AMG Active Ride Control, o GLS AMG 63 4Matic+ custa 197.450 euros.

