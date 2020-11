Mercedes-Maybach Classe S, para quem procura um carro ultraluxuoso

Se está à procura de um carro ultraluxuoso, o Mercedes-Maybach Classe S é talvez uma das melhores opções neste tipo de segmento. Com chegada prevista para o verão de 2021, este é bastante mais do que um simples Classe S com um melhor recheio no que a equipamento diz respeito. Começando com o exterior, o Maybach é 18 centímetros mais longo do que a versão base do Classe S, o que ajuda, segundo o fabricante, a melhorar as quotas de espaço na segunda fila de bancos. Para além disso, está equipado com bancos executivos de série com ajustes independentes das costas ou apoios de pernas. Tudo isto acompanhado por funções de massagens opcionais e aquecimento separado dos ombros e cabeça. As portas são elétricas e podem ser operadas pelo condutor, sem que o passageiro toque sequer na porta.

Quanto ao motorista, este vai contar com o mais recente sistema MBUX, apresentado no Classe S, mas com equipamentos muito mais luxuosos, como por exemplo, a possibilidade do sistema reconhecer movimentos e gestos dos passageiros da segunda fila, via lasers 3D no tejadilho. Quanto a motores, o Maybach Classe S é vendido com o V8 4.0 litros biturbo com 502 cavalos, variante S580, mas também com um bloco V12 a gasolina de 6.0 litros biturbo com 611 cavalos. Por fim, alguns mercados vão receber uma solução híbrida plug-in que recorre a um motor elétrico associado ao bloco seis cilindros 2.0 litros que garante uma potência combinada de 510 cavalos. Ainda a nível mecânico destaque a suspensão a ar de série e rodas traseiras direcionais na lista de opcionais. Por fim, o preço ainda não é conhecido, mas vai ser substancialmente mais caro do que o Mercedes-Benz Classe S.

