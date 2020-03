Mercedes oferece visita virtual ao seu museu de Estugarda

By José Manuel Costa on 30 Março, 2020







O Museu Mercedes em Estugarda está alojado num edifício de originalidade arquitetónica e uma exibição de 160 veículos e um total de 1500 exposições temáticas.

Até á chegada do Coronavírus, o Museu da Mercedes recebia mais de 800 mil visitantes por ano, agora as visitas estão muito condicionadas. Por essa razão, a Mercedes decidiu oferecer visitas virtuais ao museu, através do sítio www.mb4.me/Rundgang.

Os guias do Museu Mercedes oferecem histórias sobre os destaques da exposição permanente em www.mb4.me/MuseumTourbem como sobre a atual exposição especial “40 anos do Mercedes G” (www.mb4.com/40Jahre_G_Klasse). No Instagram, os passeios interativos estão disponíveis em @mercedesbenzmuseum.

Através do YouTube poderá fazer a visita em formato de realidade virtual de 180 graus (http://mb4.me/Top5. Mas para quem queira ainda mais, pode fazer uma excursão inteira, noturna, ao Museu Mercedes através do filme realizado tendo como base o evento “Night at the Museum” disponível em http://mb4.me/Nachts_im_Museum.

Finalmente, a aplicação Mercedes Benz Magazine para dispositivos móveis, oferece a leitura gratuita da Mercedes Benz Magazine e de todas as outras revistas do grupo. Para Android está disponível em http://mb4.me/MercedesMagazin_andoide para iOS em http://mb4.me/MercedesMagazin_iOS. Na loja virtual da Mercedes Classic (https://www.mercedes-benz-classic-store.com)poderá encomendar, comprar e receber via correio os vários produtos e artigos da coleção da Mercedes-Benz. E se quiser fazer o passatempo “Which classic car suits you?” em http://mb4.me/Quiz

