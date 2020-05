Mercedes revela o novo classe S… de forma inédita, mas que traduz os tempos que vivemos

By José Manuel Costa on 13 Maio, 2020

Não foi uma apresentação formal e fez tábua rasa das fotos que escaparam para a internet no início da semana. Foi Ola Kallenius quem fez as honras da casa.

É um curto vídeo onde Ola Kallenius vem dar as boas vindas aos colaboradores depois de terem fechado as fábricas, mas fá-lo ao lado de um dos novos Classe S a lançar em 2021, com camuflagem, desnecessária, pois já conhecemos como será o carro. Uma forma diferente de dar as boas vindas aos colaboradores e de mostrar o Classe S. Se quiser rever a informação sobre o Classe S, clique aqui,

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI