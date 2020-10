Meteram um McLaren Elva nas mãos de Lando Norris e o resultado foi este

By Guilherme André on 21 Outubro, 2020

Com o McLaren Elva nos últimos testes de desenvolvimento, a marca de luxo britânica não podia deixar de recorrer aos pilotos da equipa de Fórmula 1 para o pôr à prova antes de os entregar aos primeiros clientes. Assim, num dos últimos testes no circuito de Silverstone, o carismático Lando Norris mostrou do que o novo supercarro é capaz. De facto, o jovem piloto conduziu nos limites e isso deu-nos imagens espetaculares no vídeo em baixo.

De recordar que o supercarro está equipado com o V8 de 4.0 litros da McLaren a debitar 815 CV e 800 Nm de binário, tem uma caixa de dupla embraiagem com sete velocidades e a casa britânica reclama para o Eva menos de 3 segundos dos 0-100 km/h e 6,7 segundos dos 0-200 km/h. Ou seja, o Elva é mais rápido que o McLaren Senna. O Elva foi criado pela McLAren para celebrar os modelos clássicos de competição como o M1A, o M1B e o M1C, todos dos anos 60 e que eram versões competição-cliente dos carros de Grupo 7 da McLaren. Inicialmente estavam previstos 399, contudo, o número foi reduzido para 149 unidades devido às dificuldades do coronavírus.

