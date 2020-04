Meti gasolina no meu carro a gasóleo! E agora?! O AUTOMAIS ajuda!

By José Manuel Costa on 17 Abril, 2020

Se há quem possa andar distraído – mesmo que as pistolas de abastecimento sejam diferentes na cor e no diâmetro da pistola – e coloque gasóleo no carro a gasolina, há os que fazem exatamente o contrário. Pois, colocam gasolina no motor a gasóleo!

Se deu por isso e ainda não tinha colocado muita gasolina, é um bom sinal. Porém, nem pense em colocar em funcionamento o motor! É que colocar gasolina num motor diesel é muito mais grave que o contrário.

Portanto, a primeira coisa a fazer é não ligar o motor. É que se carregar no botão que dá vida ao motor diesel tendo gasolina no depósito pode provocar abundantes estragos. Nunca esquecer que o gasóleo tem incluído lubrificante para que o motor seja mais suave e resistente. Deve lembrar-se que os seus avós e pais sempre disseram que os motores diesel duravam uma vida.

Bom, se adicionar gasolina ao gasóleo, a primeira vai funcionar como solvente e vai dissolver todo o lubrificante do segundo. Ao ligar o motor, faz circular uma mistura mortal para o motor, pois sem o lubrificante as peças começam a ter mais fricção e, rapidamente, as quebras sucedem-se e as linhas de alimentação ficam arruinadas. Pior de tudo isso, a caríssima bomba de injeção e os injetores ficam arruinados!

Não raras vezes há a necessidade de substituir todo o sistema de alimentação, sendo possível que em algumas situações pode ser necessário reparar ou trocar o motor. Seja como for será, sempre!, uma reparação cara se trocar o combustível e ligar o motor.

Portanto, não se esqueça: se se apercebeu que se enganou no abastecimento, seja um litro, sejam 40 litros, não entre em pânico e chame a assistência em viagem. Leve o carro para o concessionário, será feita uma limpeza ao depósito e rapidamente pode voltar a conduzir o seu automóvel.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI