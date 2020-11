Michelin lança primeiro pneu eco-responsável

By Guilherme André on 6 Novembro, 2020











Há muito que as emissões poluentes dos pneus são preocupantes. De facto, já em 2019 a National Geographic lançou um artigo que referia o número enorme de partículas emitidas pela degradação dos pneus da estrada. Desde então, alguns produtores de pneus decidiram olhar, igualmente, para este dado alarmante e começaram a fazer pneus “mais verdes”. Agora, a Michelin lançou o e-Primacy, aquele que é o primeiro composto eco-responsável concebido tendo em conta a análise de todo o ciclo de vida e impacto sobre o meio ambiente.

Para tal, é um pneu com menor resistência ao rolamento e, por isso, recebe a etiquetagem A em termos de eficiência energética e B em aderência em piso molhado. A título de curiosidade, apenas 1% dos pneus atuais conseguem estas duas pontuações em conjunto. A Michelin refere ainda que este pneu também é “amigo” dos consumos de combustível. De facto, segundo a empresa, é possível poupar uma média de 0,21 l/100 km de combustível ou, no caso de carros elétricos, uma melhoria de 7% nos valores de autonomia.

“O Michelin e.Primacy é o primeiro pneu eco-responsável da Michelin concebido tendo em conta a análise de todo o seu ciclo de vida e o seu impacto sobre o meio ambiente. Considerando todas as fases de produção, desde a extração das matérias primas até ao transporte para a sua distribuição, o Michelin e.Primacy oferece um balanço neutro em termos de emissões de CO2. Uma estreia mundial, que abrirá caminho para uma nova geração de produtos”, refere Scott Clark, membro do Comité Executivo do Grupo. Por fim, este pneu vai estar disponível para jantes com dimensões que podem ir desde as 15 às 20 polegadas e ficam disponíveis a 1 de março de 2021.

