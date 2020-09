Mini John Cooper Works GP mostra o que vale em Drag Race

By Guilherme André on 14 Setembro, 2020

Desde o lançamento que o Mini John Cooper Works GP tem deixado as expetativas em alta junto dos fãs da marca. De facto, este que é o Mini mais veloz e potente de sempre está equipado com o motor quatro cilindros de 2.0 litros capaz de atingir 306 cavalos e 450 Nm de binário. Com este valor é possível acelerar dos 0 aos 100 km/h em 5,2 segundos e acelerar até aos 265 km/h.

No entanto, o modelo britânico tem pela frente, em mais um vídeo do Carwow, quatro rivais de peso e todos com motores com motores quatro cilindros 2.0 litros. O primeiro rival é o Honda Civic Type-R com 320 cavalos e 400 Nm de binário. Contudo, os dois outros rivais não são de série. O Hyundai i30N está equipado com uma modificação que aumenta a potência para os 325 cavalos e 550 Nm de binário. Já o Ford Focus ST, preparado pela Montune, chega aos 330 cv e 515 Nm de binário. Na teoria parecem todos bastante equilibrados, porém, apenas o GP está equipado com transmissão automática. Quem vence? Veja o vídeo e tire as suas conclusões.

