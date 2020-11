Mítico Mercedes-Benz 300 SL Gullwing volta a brilhar

By João Isaac on 10 Novembro, 2020













O passado da Mercedes-Benz está cheio de carros icónicos e de grande valor histórico. No entanto, para muitos, aquele que se destaca é o 300 SL, famoso pelas suas portas do tipo “asas de gaivota”. Este exemplar que aqui vos trazemos foi recentemente restaurado no Reino Unido e o resultado final é simplesmente espectacular.

O dono deste Mercedes Gullwing de 1957 queria que este se mantivesse o mais original possível, mas decidiu que não queria os para-choques originais e que a carroçaria não fosse cinzenta, a cor mais “comum” e imediatamente associada ao modelo de Estugarda.

O carro foi analisado com rigor e identificaram-se trabalhos de restauro, devido a um acidente, nos quais o carro recebeu faróis e farolins do roadster. No entanto, o chassis tubular que lhe serve de base estava em condições. O motor de seis cilindros foi totalmente recondicionado.

Este fantástico “Benz” acabou por ser pintado em Horizon Blue, uma cor original. O dono, que se prefere manter anónimo, gastou uma grande quantidade de dinheiro, mas tem agora um rigorosamente novo, embora com 63 anos, Mercedes-Benz 300 SL.

