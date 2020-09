Mitsubishi prepara renovação do Eclipse Cross

By Guilherme André on 17 Setembro, 2020

O Mitsubishi Eclipse Cross é um dos SUV que faz parte da gama atual da marca nipónica. Outrora nome de um mítico desportivo, é agora a tentativa de acompanhar as tendências de mercado com a “carroçaria da moda”. No mercado desde 2017, o modelo vai sofrer uma renovação para acompanhar as evoluções do segmento. De acordo com o comunicado, a Mitsubishi vai trazer “mudanças radicais no design da dianteira e traseira” e isso é nítido no reflexo da imagem.

Tendo em conta que vai chegar a alguns mercados já em 2021, a apresentação do restyling deve acontecer ainda este ano. Para além do Eclipse Cross, também o Outlander PHEV vai receber uma melhoria na motorização híbrida plug-in que deve aumentar a autonomia elétrica. Porém, de relembrar que estas mudanças não devem chegar ao continente europeu. Uma das medidas de reduzir custos e aumentar o lucro passa por focarem-se noutros mercados com o Asiático em detrimento do europeu.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI