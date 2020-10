MOBI.E quer instalar mais 10 pontos de carregamento

By Guilherme André on 9 Outubro, 2020

A MOBI.E acabou de lançar um concurso público para a instalação de dez novos hubs de carregamento de veículos elétricos. O principal objetivo desta medida é aumentar o número de infraestruturas de carregamento de acesso público. Para tal, as empresas que estiverem interessadas têm até 6 de novembro para submeter a participação deste concurso. “Durante o processo de instalação, será lançado um procedimento de contratação pública para a concessão da operação dos hubs, de forma a garantir que o início do seu funcionamento ocorra até ao final do primeiro semestre de 2021”, afirma Luís Barroso, presidente da MOBI.E.

Quanto ao tipo de postos de carregamento, este concurso abrange os mais variados. Assim, cada hub, dos 10 em concurso, contará com um posto ultrarrápido, ou seja, 150 kW, serão ainda instalados três de carregamento rápido (50 kW) e cinco com potência “normal” (22 kW). Feitas as contas, é possível carregar até 18 veículos em simultâneo.

