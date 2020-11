Mobi.e traça meta de número de postos de carregamento até 2025

By Guilherme André on 12 Novembro, 2020

Com a transição elétrica cada vez mais presente na indústria automóvel, aliás, as vendas de elétricos a superarem pela primeira vez as vendas de Diesel na Europa em setembro de 2020, é necessário fornecer infraestruturas de carregamento para que Portugal seja um país que acompanha esta tendência. A pensar nisto, a Mobi.e decidiu traçar um plano até 2025 que consiste em ter 20 mil postos de carregamento. Até ao momento a empresa conta com 1200 postos, valor esse que deve aumentar para 1400 até ao fim de 2020, segundo avança Luís Barroso, presidente da Mobi.e

Assim, a gestora pública da rede de carregamentos de veículos elétricos em Portugal demonstra uma grande ambição para aumentar o número no prazo de cinco anos. De recordar que neste momento a Mobi.e tem um concurso publico para a instalação de dez novos hubs de carregamento de veículos elétricos, mas não só. De facto, há um segundo concurso de fornecimento, instalação e exploração de 12 postos de carregamento ultrarrápidos. Estes vão ser distribuídos pelos distritos de Beja, Bragança, Castelo Branco, Évora, Guarda, Faro, Lisboa, Santarém, Setúbal, Viana do Castelo e Vila Real.

