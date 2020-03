Morgan faz série especial dos 70 anos do Plus4 antes de fechar a fábrica devido ao Covid-19

By José Manuel Costa on 27 Março, 2020













Antes de ter sido forçada a fechar a fábrica, a Morgan conseguiu produzir uma reduzida quantidade de modelos da série especial de 20 unidades do Plus4 70ºAnniversary Edition.

Produzido lado a lado com o Plus4 moderno feito com motor BMW, esta série especial tem 20 unidades que já foram todas vendidas a um preço de 63 mil euros. Cada um dos modelos está numerado, está pintado na cor “Platinum Metallic” com encostos de cabeça bordados. Este Plus4 70ºAnniversary Edition será o último a ser construído da forma tradicional, chassis/carroçaria em aço e madeira, opção introduzida desde o Morgan 4-4 introduzido em 1936, apesar do Plus4 ter sido lançado em 1950. O modelo tem rodas raiadas, um volante Moto-Lita, pele castanha e tudo aquilo que faz o charme dos modelos da Morgan.

A mecânica exibe 180 CV (o Plus4 tinha 156 CV) levando o carro dos 0-100 km/h em menos de sete segundos. O escape é obra da Aero Racing. Para Jonathan Wells, responsável pelo estilo da Morgan, lembrou que “como equipa de design, ao criar o Plus4 70º Anniversary Edition, o nosso objetivo foi criar um aspeto clássico, mas que deixa claro o que representa. Misturamos tons, materiais e detalhes muito particulares que refletem a essência do original Morgan Plus 4 dos anos 50, sendo, igualmente, um tributo ao chassis de aço que foi a coluna vertebral dos carros da marca desde 1950.”

