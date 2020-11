Morgan lança edição especial do 3 Wheeler para marcar fim de produção

By Guilherme André on 19 Novembro, 2020







































O Morgan tem no 3 Wheeler um dos modelos mais adorados. Porém, é um carro que já se encontra no mercado desde 2011 e, como nada dura para sempre, chegou a altura de terminar a produção. Para marcar este fim de linha, a Morgan Motor Company decidiu criar uma edição especial denominada P101 Edition. O nome surge do “Project 101”, que era a denominação interna do projeto que reviveu este modelo e, para além disso, é limitado a apenas 33 exemplares. Sendo uma edição especial, recebe vários componentes e detalhes únicos com inspiração nos antepassados.

“A produção deste 3 Wheeler foi um capítulo emocionante e empolgante na história da Morgan. O significado do 3 Wheeler original é indiscutível, no entanto, a introdução do 3 Wheeler de 2011 provou à Morgan e ao mundo que os carros divertidos ainda têm lugar e a atitude “Why not?” às vezes ainda é a melhor”, comenta Steve Morris, CEO da Morgan Motor Company.

Por fim, o Morgan 3 Wheeler P101 Edition está à venda por 45 mil libras (cerca de 50 400€), mais taxas e despesas, e todas as 33 unidades já foram alocadas aos concessionários no Reino Unido, Europa e Estados Unidos da América. A produção vai decorrer até 2021.

