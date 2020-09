MSO torna McLaren 620R ainda mais especial

By Guilherme André on 9 Setembro, 2020























Limitado a apenas 225 unidades, o McLaren 620R é a versão de estrada do 570 GT4 de competição. Ou seja, por si só, já é um carro extremamente apelativo e que certamente muita gente gostaria de ter na garagem. Porém, a McLaren Special Operations (MSO) decidiu dar um toque especial ao criar um pacote de equipamento denominado R Pack. Este vai estar disponível na Europa, Médio Oriente e África e inclui várias melhorias estéticas, mas também mecânicas.

Começando pelo exterior, a entrada de ar do tejadilho em fibra de carbono com acabamento brilhante é inspiarada no McLaren F1 Longtail. Mais do que um mero acessório, é completamente operacional como sistema de admissão de ar e pode também estar equipado com uma câmara. Esta opera em conjunto com o sistema de telemetria do veículo para gravar as sessões em pista dos clientes. Ainda no exterior foi criado uma asa dianteira em fibra de carbono com acabamento brilhante para dar um visual mais desportivo ao 620R.

Passando para o interior, o R Pack acrescenta detalhes em fibra de carbono que conferem um visual mais aproximado com o do carro de corridas. Por fim, a MSO instalou um sistema de escape SuperSports em titânio que garante mais 5 decibéis face ao sistema de escape utilizado de série. No entanto, todo este equipamento tem um custo. Sabemos que no Reino Unido o R Pack é vendido por 25 mil libras (cerca de 27 460 euros).

De recordar que o McLaren 620R está equipado com o motor V8 biturbo de 3,8 litros que garante uma potência de 620 cavalos e 620 Nm de binário. Com estes valores é possível acelerar dos 0 aos 100 km/h em 2,9 segundos e dos 0 aos 200 km/h em 8,1 segundos.

