Não gosta da grelha dos novos BMW M4 e M3? Pode haver uma solução

By Guilherme André on 20 Outubro, 2020













O lançamento dos desportivos BMW M3 e M4 trouxe uma grande discussão sobre a dianteira de ambos. De facto, a marca alemã decidiu inovar e refez a grelha, já utilizada no Série 4, a pensar no futuro da marca. Porém, há uma percentagem dos fãs que não gostou desta mudança, algo que tem gerado alguma discórdia quanto ao visual dos desportivos. Se fizer parte dos que não ficou agradado, saiba que estão a ser criados kits de substituição da dianteira no mundo “aftermarket”.

A preparadora alemã Prior-Design criou um vídeo onde mostra várias ideias para a mudança da dianteira dos desportivos da BMW. Apesar de serem apenas renders, esta preparadora é conhecida por alterações de carroçaria nos mais variados carros e, por isso, não seria de estranhar que estes chegassem a ser produzidos e vendidos. Em todos eles vemos a substituição da grelha dianteira por uma de menores dimensões onde também é realizada uma mudança no para-choques.

De relembrar que os dois estão equipados com o motor seis cilindros em linha 3.0 biturbo que debita 480 cv e 550 Nm de binário na versão base. Já na mais potente Competition o valor sobe para os 510 cv e 650 Nm de binário, o que representa um aumento de 49 cv face ao anterior.

No que diz respeito a performances, quando equipados com o pack M Driver, é possível acelerar dos 0 aos 100 km/h em 4,1 segundos (3,8 no Competition) e atingir uma velocidade máxima de 290 km/h. Se por um lado os menos potentes recebem caixa manual e tração traseira, o Competition vai oferecer a partir de 2021 tração integral xDrive variável. Ainda ao nível mecânico, a BMW melhorou o chassis e criou novas afinações de suspensão.

