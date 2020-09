Nissan apresenta Z Proto

By Guilherme André on 16 Setembro, 2020













































Depois de vários teasers nas últimas semanas, chegou finalmente a altura de conhecer o novo Z Proto, o protótipo que vai dar origem ao próximo membro da família Z. De acordo com os engenheiros, o veículo desta apresentação já tem um visual muito aproximado ao carro de produção que, ao que tudo indica, deve receber a designação 400Z. Assim, é possível perceber que a marca decidiu ir buscar algumas linhas ao passado e trazê-las para a atualidade num visual “neo-retro”.

Já no interior a marca criou um habitáculo desportivo, com destaque para o painel de instrumentos digital e um ecrã central onde vai estar alojado o sistema de infotainment, enquanto o visual do tablier tem um design idêntico aos primeiros Z. Sem esquecer que o objetivo deste modelo é transmitir “uma conexão entre condutor e máquina” e, por isso, podemos esperar variantes de caixa manual.

Ao nível mecânico ainda existem poucas informações, porém, já há um motor confirmado: 3.0 litros V6 biturbo. Este bloco, herdado do Infiniti Q50, terá uma potência a rondar os 400 cavalos. Desde a primeira geração que a letra Z tem sido importante para a marca. De facto, são 1.8 milhões de unidades vendidas em todo o mundo, ou seja, é necessário manter a tradição tendo em conta as dificuldades que a marca está a passar neste momento. A versão de produção chega em 2021 com todas as informações.

