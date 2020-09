Nissan chega aos 500 mil Leaf produzidos num dia especial

By Guilherme André on 9 Setembro, 2020

Exatamente na data em que se celebra o dia mundial dos carros elétricos, a Nissan anuncia que chegou às 500 mil unidades produzidas do Leaf. Este que é o primeiro carro 100% elétrico vendido em massa, continua a ser um dos carros mais procurados da marca nipónica. Aliás, era até março o veículo elétrico mais vendido do mundo, mas foi ultrapassado pelo Tesla Model 3.

Atualmente na segunda geração, o Nissan Leaf é vendido em Portugal em duas configurações. A mais acessível de 40 kWh tem 230 km de autonomia e 110 cavalos, enquanto a mais potente de 62 kWh que garante 350 km de autonomia e 218 cv. O preço arranca nos 29 600 euros e pode ir até aos 40 500€.

