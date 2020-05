Nissan com agressivo plano de corte de custos acaba com a Datsun

By José Manuel Costa on 13 Maio, 2020

O número é redondo e grande: 2,582 mil milhões de euros de custos fixos anuais é o valor que a Nissan quer poupar.

A reestruturação da Nissan é imperativa, mais ainda perante os efeitos do Covid-19. Este valor faz parte de um plano a três anos que será revelado no próximo dia 28 de maio, data para a revelação dos resultados do ano fiscal de 2019 (que terminou em março). São medidas drásticas para fazer regressar a marca japonesa aos caminhos do sucesso e do lucro e evitar um descalabro maior.

Entre as diversas medidas tomadas, está o fim da Datsun, acabar com uma linha de produção na Indonésia, a redução dos custos em termos de salários, custos fixos e a anunciada redução da presença na Europa. A Nissan prevê 12% de declínio nas vendas em 2019. As ações da Nissan caíram 40% em 2020, o que é uma perda de valor assinalável.

Como já tinha sido anunciado, a Nissan vai focar-se nos mercados Norte Americano, Chinês e Japonês, incrementar a divulgação da marca de luxo Infiniti para chegar aos mercados de topo, mais rentáveis e reduzir as operações na Europa. A marca Datsun desaparecerá, pois mercados como a India, Vietname, Tailândia e outros não são rentáveis o suficiente para manter a marca. Na Europa, a aposta será nos SUV e nos elétricos.

