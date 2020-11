Nissan comemora o 10º aniversário do Juke

By João Isaac on 18 Novembro, 2020

O Nissan Juke chegou ao mercado em 2010 e desde cedo se destacou pelo seu estilo único e personalidade vincada dentro de um dos segmentos mais importantes. Ao longo desta primeira década foram já comercializadas mais de 1,5 milhões de unidades.

O Juke que hoje conhecemos teve origem no protótipo Qazana de 2009. Mostrado no Salão de Genebra desse ano, o Qazana explorou território novo no que diz respeito aos modelos de segmento B. O Juke surge assim em março de 2010 sob a forma de um compacto SUV de inspiração desportiva. Logo no primeiro ano foram vendidas mais de 136 mil unidades na Europa.

Até setembro de 2019, altura em que foi revelada a atual geração, a Nissan foi introduzindo na gama novas versões, bem como apresentando outras verdadeiramente especiais. Um grande exemplo disso é o Juke R, estudo apresentado em setembro de 2012 e que recorria à mecânica do GT-R, um motor V6 biturbo com 485 cavalos, para acelerar de 0 a 100 km/h em 3,7 segundos.

