Nissan desafia-o a testar o seu talento no design com a iniciativa #drawdrawdraw

A equipa de estilo da Nissan, liderada por Alfonso Albaisa, convida-nos a expressar o nosso lado artístico com várias imagens para colorir.

Tudo começa com uma linha única. É esta a mensagem por trás do novo projeto social #drawdrawdraw da Nissan. Os designers da casa japonesa criaram propositadamente e estão a propor 23 páginas – sabe porque são 23 páginas? Porque 2 em japonês lê-se “NI” e 3 lê-se “SAN”, sendo este o número e seu derivados que é usado nos carros de competição – para colorir automóveis clássicos Nissan.

“Desenhar, desenhar, desenhar, no nosso mundo, é uma das melhores formas de colmatar o fosso existente entre os maravilhosos impulsos criativos da nossa mente e a sua concretização, principalmente numa altura em que enfrentamos esta pandemia global juntos”, afirmou Alfonso Albaisa, vice-presidente para o design global da Nissan. “A nossa equipa de designers, a nível mundial, está a aproveitar este tempo para respirar, desenhar, sonhar de forma criativa. Sei que algumas das suas melhores obras irão nascer dos desafios que agora enfrentamos. Assim, pensámos ‘Por que não dar a todos a oportunidade de expressarem a sua criatividade e de a partilharem com aqueles que a irão valorizar?’”

Albaisa está a lançar este desafio com um vídeo, feito em sua casa e com a colaboração dos seus dois filhos, que pode ver abaixo, mostrando o que está atualmente a desenhar e porquê. E aqui tenham atenção, porque Albaisa debaixo da ideia de desenhar um 240 Z, mostra alguma coisa do que será o substituto do 370Z… acreditem que há ali detalhes do carro novo.

“A nossa inspiração para este projeto nasceu de Giovanny Arroba, designer da Nissan, a mente criativa responsável pelo recém-apresentado Nissan Ariya Concept”, lembrou Albaisa. “Algumas pessoas pediram a Gio conselhos sobre como se tornar um designerde automóveis. Ele respondeu, de forma simples e perfeita: ‘Desenhe como um louco. Desenhe, desenhe, desenhe.’”

Já sabe, publique os seus desenhos, sejam de arte de rua a esboços em guardanapos e imagens dos livros para colorir, com a hastag #drawdrawdraw.

“Estamos ansiosos por celebrar a paixão e a criatividade”, afirmou Albaisa. “Não fique surpreendido se vir um designerda Nissan a comentar os seus desenhos e obras de arte” disse o divertido e simpático cubano responsável pelo estilo da Nissan.

