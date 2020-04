Nissan iniciou fabricação de ventiladores em Barcelona

By José Manuel Costa on 17 Abril, 2020







A casa japonesa iniciou a produção do Q-Vent na sua unidade de produção de Barcelona, em colaboração com o centro de tecnologia Eurocat.

Este sistema de ventilação comdesign acessível, flexível e fiável cumpre as especificações internacionais, o que significa que pode ser fornecido a países que deles necessitem na luta contra a COVID-19, com especial incidência nos países mais pobres.

O Q-Vent já foi autorizado pela Agência Espanhola de Medicamentos e Produtos de Saúde (AEMPS) e foi testado nas instalações do Instituto de Investigação do Hospital de Sant Pau – IIB Sant Pau (Barcelona).

As primeiras 20 unidades serão doadas à autoridade sanitária da Catalunha – CatSalut – para utilização nas unidades de cuidados intensivos.

“Assumimos, desde o início da epidemia, o desafio de desenvolver um sistema portátil de baixo custo que pudesse chegar a todos os cantos do mundo, especialmente aos países emergentes, onde a Covid-19 poderá causar elevados danos e onde a maioria dos pacientes não tem acesso a ventiladores. Graças ao esforço e vontade de todos, o objetivo foi conseguido”, afirmou Miguel Valldecabres, CEO da QEV Technologies.

Já o coordenador cientifico do projeto, José Guerra, sustentou que «apoiamos esta iniciativa para lutar contra a Covid-19. Acreditamos que é necessário ajudar os países emergentes, cujas capacidades económicas são inferiores às nossas na Europa e é por isso que apoiamos o projeto para tornar este ventilador útil nas UCI em qualquer parte do mundo.”,

O Eurecat tem sido responsável pelo aconselhamento sobre o design dos componentes e pela produção de alguns deles, bem como pela gestão do processo para a inclusão dos hospitais no estudo clínico. A produção do Q-Vent iniciou-se esta semana na Unidade de grupos motopropulsores da fábrica de Barcelona da Nissan, com uma capacidade inicial de 180 unidades por dia.

