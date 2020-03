Nissan investe na fábrica do Reino Unido para produzir o Qashqai, apesar do Brexit

By José Manuel Costa on 9 Março, 2020

Contra todas as expetativas, a Nissan continua a manter vivo o plano de fabricar o novo Qashqai na unidade de Sunderland, no Reiuno Unido.

Aliás, acaba de anunciar um plano de investimento de 52 milhões de libras (59,8 milhões de euros) para a unidade de produção. Curiosamente este anúncio surge depois da Nissan ter dito que caso o Brexit leve a taxas aduaneiras, o negócio na Europa (incluindo a fábrica de Barcelona) fica insustentável.

A Nissan tinha anunciado em 2016 que iria fabricar o próximo Qashqai em Sunderland, depois do executivo britânico assegurar que o Brexit não iria afetar a competitividade, permitindo investimentos como o referido. E Ashwani Gupta, COO da Nissan, referiu que “a nossa equipa no Reino Unido continua a lutar pela produtividade e pela qualidade.”

Globalmente, a Nissan tem estado afincadamente a acelerar medidas de corte de custos e recuperar lucros perdidos nos últimos meses, além de tentar reparar os disparates de alguns dos executivos japoneses da Nissan no que diz respeito à relação com a Renault dentro da Aliança.

A Nissan produz, atualmente, Leaf, Qashqai e Juke no Reino Unido, onde é responsável por 7 mil postos de trabalho, mas já acabou com a presença na Europa da Infiniti e está a acelerar a mudança do diesel para a eletrificação. A fábrica de Sunderland produziu cerca de 350 mil unidades em 2019, muito abaixo das 500 mil produzidas em 2016.

